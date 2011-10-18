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Интернет-тариф от компании Старлинк

Тариф 50

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
499 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
25 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Бесплатный доступ к локальной сети со скоростью до 100 Мбит/с;
  • Динамический IP адрес;
  • Бесплатная установка и настройка Wi-Fi роутера.