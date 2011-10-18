Интернет-тариф от компании Старлинк
Тариф 50
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 499 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 25 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Бесплатный доступ к локальной сети со скоростью до 100 Мбит/с;
- Динамический IP адрес;
- Бесплатная установка и настройка Wi-Fi роутера.