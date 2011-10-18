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Интернет-тариф от компании MNS.ru

СОК!

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
700 ₽
  • Во время действия промопериода (4 месяца) - 175руб./мес.
  • При покупке абонемента на 12 месяцев - 590 руб./мес.
  • При покупке абонемента на 6 месяцев - 650 руб./мес.
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Скидки для постоянных клиентов
  • Внешний IP без абонентской платы
  • Беспроцентный кредит на 3 дня