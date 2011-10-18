Интернет-тариф от компании MNS.ru
ЛИМОНАД
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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480 ₽
- Во время действия промопериода (2 месяца) - 240 руб./мес.
- При покупке абонемента на 12 месяцев - 390 руб./мес.
- При покупке абонемента на 6 месяцев - 430 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
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100 Мбит/с
С 19:00 до 02:00 скорость снижается до 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Скидки для постоянных клиентов
- Внешний IP без абонентской платы
- Беспроцентный кредит на 3 дня