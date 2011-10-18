Интернет-тариф от компании 2КОМ
Разумный выбор
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 75 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 409 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 69 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.
Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 75 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 75 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет