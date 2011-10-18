Промо-цена для первых 3-х месяцев; начиная с 4-того месяца - 1400 руб./мес.

Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):

- аренда — 69 руб/мес

- покупка —1 350 руб.

Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):

- покупка — 2 975 руб.