Интернет-тариф от компании 2КОМ
Быстрее некуда + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 700 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
1 249 ₽
Промо-цена для первых 3-х месяцев; начиная с 4-того месяца - 1550 руб./мес.
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 69 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.
Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 700 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 700 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка Dune HD TV-102
- аренда — 99 руб/мес
- покупка — 3 490 руб
- Количество каналов
- 110 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD