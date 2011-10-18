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Интернет-тариф от компании Телинком

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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.08.2017

Целый месяц высокоскоростного безлимитного интернета бесплатно!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
490 ₽

Первый месяц бесплатно

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет