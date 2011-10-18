Интернет-тариф от компании Телинком
Хочу + ТВ (базовый)
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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.08.2017
Целый месяц высокоскоростного безлимитного интернета и домашнего ТВ по сниженной цене!
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
740 ₽
Первый месяц - 250 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 126 ТВ каналов