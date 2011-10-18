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Интернет-тариф от компании Телинком

Хочу + ТВ (супербазовый)

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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.08.2017

Целый месяц высокоскоростного безлимитного интернета и домашнего ТВ по сниженной цене!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
840 ₽

Первый месяц - 350 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
150 ТВ каналов