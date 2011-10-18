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Интернет-тариф от компании СитиТелеком.ру

100 Мбит за 100 руб/мес.

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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.12.2017

Высокоскоростной интернет за 100 рублей на три месяца!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
100 ₽

Промо-цена на первые три месяца

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора
  • Промо-цена доступна только для новых абонентов
  • По окончании промо-периода стоимость услуг меняется на основную (в рамках действующих тарифов)