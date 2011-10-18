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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Летний

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Акция
действительно с 23.05.2017 до 31.08.2017

Опция «Ускорение до 100 Мбит/с» без дополнительной платы в течение 6-ти месяцев. Экономия до 360 рублей!

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
1 ₽

При условии подключения не менее чем на 12 месяцев

Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

Первые 6 месяцев - бесплатное действие опции "Ускорение до 100 Мбит/с"

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет