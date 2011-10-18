Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Ростелеком

Легкая цена 1.0

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.10.2017

Промо-период на целый год!
В течение первого года сниженная цена на пакет услуг домашнего интернета и ТВ

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
370 ₽

370 руб./мес. на первый год
С 13-того месяца цена 500 руб./мес.

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
6 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
6 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

На первые 12 месяцев ТВ-пакет "Легкий"
С 13-того месяца пакет "Твой стартовый" на 125 каналов

Количество каналов
59 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

С 13-того месяца бесплатно предоставляется услуга Управляй просмотром