Легкая цена 1.0

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно с 01.06.2017 до 31.10.2017 Промо-период на целый год!

В течение первого года сниженная цена на пакет услуг домашнего интернета и ТВ Основные характеристики подключение при помощи ADSL

скорость до 6 Мбит/с