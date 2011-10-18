Интернет-тариф от компании Ростелеком
Легкая цена 1.0
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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.10.2017
Промо-период на целый год!
В течение первого года сниженная цена на пакет услуг домашнего интернета и ТВ
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
370 ₽
370 руб./мес. на первый год
С 13-того месяца цена 500 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 6 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 6 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
На первые 12 месяцев ТВ-пакет "Легкий"
С 13-того месяца пакет "Твой стартовый" на 125 каналов
- Количество каналов
- 59 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
С 13-того месяца бесплатно предоставляется услуга Управляй просмотром