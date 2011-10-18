Легкая цена 2

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Акция действительно с 01.06.2017 до 31.10.2017 Сниженная цена на интернет на весь срок пользования при покупке пакета интернет + ТВ Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 100 Мбит/с