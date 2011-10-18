Интернет-тариф от компании Ростелеком
Легкая цена 2
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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.10.2017
Сниженная цена на интернет на весь срок пользования при покупке пакета интернет + ТВ
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
470 ₽
Абонентская плата от 470 руб./мес. в зависимости от выбранного ТВ-пакета
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- "Твой стартовый" - 125 каналов
- "Твой оптимальный" - 155 каналов
- "Твой продвинутый" - 188 каналов
- "Твой максимальный" - 225 каналов
- Количество каналов
- 123 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD