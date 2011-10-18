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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Легкая цена 2

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Акция
действительно с 01.06.2017 до 31.10.2017

Сниженная цена на интернет на весь срок пользования при покупке пакета интернет + ТВ

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
470 ₽

Абонентская плата от 470 руб./мес. в зависимости от выбранного ТВ-пакета

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • "Твой стартовый" - 125 каналов
  • "Твой оптимальный" - 155 каналов
  • "Твой продвинутый" - 188 каналов
  • "Твой максимальный" - 225 каналов
Количество каналов
123 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD