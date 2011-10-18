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Интернет-тариф от компании QWERTY

Семейный

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
499 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Отсутствует
Комментарий к оборудованию

Абонент покупает роутер у провайдера или самостоятельно

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет телеканалов «Телетория»

ТВ-приставка – платная аренда за 10 руб./мес.

Количество каналов
109 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD