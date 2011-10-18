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Интернет-тариф от компании Yota

Сутки безлимита на максимальной скорости

Основные характеристики
  • подключение при помощи 4G/LTE
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
4G/LTE
Абонентская плата
150 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 900 ₽
Комментарий к оборудованию

Модем Yota от 1900 рублей

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Максимальная скорость

Если интернет Вам нужен время от времени, подключите бесплатный доступ на скорости до 64 Кбит/сек и пользуйтесь опцией временного увеличения скорости до максимальной.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.
Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.