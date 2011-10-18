Интернет-тариф от компании Wifire
Wifire Эксклюзивный 30
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно
Непубличный тариф от WiFire
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 79 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет