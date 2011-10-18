Семейный Wifire

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Акция действительно Подключите телевидение и сможете пользоваться Интернетом со скидкой в первые 7 месяцев Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 5 Мбит/с