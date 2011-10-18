Сравнение услуг интернет-провайдеров – неудивительная история для современного человека. Интернет сегодня плотно вошел в жизнь каждого из нас, а значит конкуренция на рынке компаний, предоставляющих доступ в сеть, растет год от года. В крупных городах ситуация, когда в одном доме представлено много компаний - не редкость.



Если вы уже уточнили, подключен ли дом к интернету, и в доме действительно несколько провайдеров, предлагаем вам с помощью нашего портала определить, какой интернет лучше провести.



Для того чтобы понять какой домашний интернет для вас самый лучший, заполните все поля формы поиска: тип подключения, желаемая скорость передачи, наличие опции «телевидение» в пакете и абонентскую плату, которую вы готовы вносить ежемесячно, и нажмите «найти».



В результате вы увидите перед собой таблицу с тарифами интернет провайдеров, в которой будут отображены следующие параметры: абонентская плата, максимальная скорость передачи данных и количество тв каналов в рамках пакета, если таковые в него входят. При желании тарифы интернет операторов можно сортировать между собой по одному из параметров. Сравните предложения между собой и сделайте свой выбор.



С нами подключить интернет по адресу в Москве и других городах можно быстро и просто!

