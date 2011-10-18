Все интернет тарифы на пр-кт Зеленый, д.44
Найдено 113 тарифов от 2 интернет-провайдеров
|Название, провайдер
|
Абонентская плата,
₽
|
Макс.скорость,
Мб/с
|
ТВ,
кол-во каналов
|
Легкий переход 2в1 60 ОнЛайм
акция
|450
|60
|60
|
Легкий переход 2в1 50 ОнЛайм
акция
|390
|50
|60
|850
|100
|нет
|1 050
|100
|129
|1 100
|200
|129
|1 050
|100
|129
|1 000
|200
|нет
|950
|100
|нет
|795
|200
|345
|695
|200
|329
|745
|100
|345
|645
|100
|329
|555
|200
|294
|505
|100
|294
|510
|200
|235
|460
|100
|235
|750
|100
|129
|599
|50
|60
|600
|100
|60
|
Перезагрузка ОнЛайм
акция
|500
|100
|нет
|1 400
|200
|160
|1 200
|200
|129
|850
|200
|129
|800
|100
|129
|900
|200
|нет
Тарифов 1–25 из 113