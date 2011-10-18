Все интернет тарифы на б-р Измайловский, д.32/33
Найдено 24 тарифа от 2 интернет-провайдеров
|Название, провайдер
|
Абонентская плата,
₽
|
Макс.скорость,
Мб/с
|
ТВ,
кол-во каналов
|
Можно все + ТВ Цифра Один
акция
|649
|100
|125
|
Можно всё Цифра Один
акция
|499
|100
|нет
|
Можно всё + ТВ (100) 2КОМ
акция
|649
|100
|149
|
Можно всё (100) 2КОМ
акция
|499
|100
|нет
|990
|500
|125
|850
|350
|125
|750
|250
|125
|640
|100
|125
|850
|500
|нет
|690
|350
|нет
|490
|100
|нет
|420
|75
|нет
|590
|250
|нет
|320
|55
|нет
|990
|500
|149
|850
|350
|149
|750
|250
|149
|640
|100
|149
|420
|75
|нет
|320
|55
|нет
|850
|500
|нет
|690
|350
|нет
|590
|250
|нет
|490
|100
|нет