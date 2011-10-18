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Все интернет тарифы на б-р Измайловский, д.46/30

Адрес
г. Москва, б-р Измайловский, д.46/30 изменить
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Абонентская плата

Найдено 24 тарифа от 2 интернет-провайдеров

Название, провайдер Абонентская плата,
 		Макс.скорость,
Мб/с 		ТВ,
кол-во каналов
Цифра Один 649 100 125
Цифра Один 499 100 нет
2КОМ 649 100 149
2КОМ 499 100 нет
Цифра Один 990 500 125
Цифра Один 850 350 125
Цифра Один 750 250 125
Цифра Один 640 100 125
Цифра Один 850 500 нет
Цифра Один 690 350 нет
Цифра Один 490 100 нет
Цифра Один 420 75 нет
Цифра Один 590 250 нет
Цифра Один 320 55 нет
2КОМ 990 500 149
2КОМ 850 350 149
2КОМ 750 250 149
2КОМ 640 100 149
2КОМ 420 75 нет
2КОМ 320 55 нет
2КОМ 850 500 нет
2КОМ 690 350 нет
2КОМ 590 250 нет
2КОМ 490 100 нет