Все интернет тарифы на ул Парковая 2-я, д.12
Найден 101 тариф от 5 интернет-провайдеров
|Название, провайдер
|
Абонентская плата,
₽
|
Макс.скорость,
Мб/с
|
ТВ,
кол-во каналов
|
Можно все + ТВ Цифра Один
акция
|649
|100
|125
|
Можно всё Цифра Один
акция
|499
|100
|нет
|
Можно всё + ТВ (100) 2КОМ
акция
|649
|100
|149
|
Можно всё (100) 2КОМ
акция
|499
|100
|нет
|795
|200
|345
|695
|200
|329
|745
|100
|345
|645
|100
|329
|555
|200
|294
|505
|100
|294
|510
|200
|235
|460
|100
|235
|
Лучший 100 + ТВ 70 Wifire
акция
|480
|100
|100
|
Лучший 100 Wifire
акция
|330
|100
|нет
|
Надолго 100 + ТВ 130 Wifire
акция
|560
|100
|130
|
Надолго 100 + ТВ 100 Wifire
акция
|440
|100
|100
|650
|100
|151
|630
|70
|124
|600
|60
|104
|550
|30
|76
|600
|100
|нет
|580
|70
|нет
|480
|60
|нет
|450
|30
|нет
|600
|100
|104
Тарифов 1–25 из 101