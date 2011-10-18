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Все интернет тарифы на ул Парковая 5-я, д.18

Адрес
г. Москва, ул Парковая 5-я, д.18 изменить
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Абонентская плата

Найдено 137 тарифов от 4 интернет-провайдеров

Название, провайдер Абонентская плата,
 		Макс.скорость,
Мб/с 		ТВ,
кол-во каналов
ОнЛайм 450 60 60
ОнЛайм 390 50 60
ОнЛайм 850 100 нет
ОнЛайм 1 050 100 129
ОнЛайм 1 100 200 129
ОнЛайм 1 050 100 129
ОнЛайм 1 000 200 нет
ОнЛайм 950 100 нет
Цифра Один 649 100 125
Цифра Один 499 100 нет
2КОМ 649 100 149
2КОМ 499 100 нет
АКАДО 795 200 345
АКАДО 695 200 329
АКАДО 745 100 345
АКАДО 645 100 329
АКАДО 555 200 294
АКАДО 505 100 294
АКАДО 510 200 235
АКАДО 460 100 235
ОнЛайм 750 100 129
ОнЛайм 599 50 60
ОнЛайм 600 100 60
ОнЛайм 500 100 нет
ОнЛайм 1 400 200 160
Тарифов 1–25 из 137