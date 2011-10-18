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Все интернет тарифы на ул Парковая 6-я, д.5

Адрес
г. Москва, ул Парковая 6-я, д.5 изменить
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Абонентская плата

Найдено 73 тарифа от 4 интернет-провайдеров

Название, провайдер Абонентская плата,
 		Макс.скорость,
Мб/с 		ТВ,
кол-во каналов
Цифра Один 649 100 125
Цифра Один 499 100 нет
2КОМ 649 100 149
2КОМ 499 100 нет
Wifire 480 100 100
Wifire 330 100 нет
Wifire 560 100 130
Wifire 440 100 100
Билайн 650 100 151
Билайн 630 70 124
Билайн 600 60 104
Билайн 550 30 76
Билайн 600 100 нет
Билайн 580 70 нет
Билайн 480 60 нет
Билайн 450 30 нет
Билайн 600 100 104
Билайн 480 100 нет
Цифра Один 990 500 125
Цифра Один 850 350 125
Цифра Один 750 250 125
Цифра Один 640 100 125
Цифра Один 850 500 нет
Цифра Один 690 350 нет
Цифра Один 490 100 нет
Тарифов 1–25 из 73