Все интернет тарифы на ул Парковая 9-я, д.40
Найдено 49 тарифов от 2 интернет-провайдеров
|Название, провайдер
|
Абонентская плата,
₽
|
Макс.скорость,
Мб/с
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ТВ,
кол-во каналов
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Лучший 100 + ТВ 70 Wifire
акция
|480
|100
|100
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Лучший 100 Wifire
акция
|330
|100
|нет
|
Надолго 100 + ТВ 130 Wifire
акция
|560
|100
|130
|
Надолго 100 + ТВ 100 Wifire
акция
|440
|100
|100
|650
|100
|151
|630
|70
|124
|600
|60
|104
|550
|30
|76
|600
|100
|нет
|580
|70
|нет
|480
|60
|нет
|450
|30
|нет
|600
|100
|104
|480
|100
|нет
|2 400
|300
|180
|2 000
|300
|150
|1 900
|300
|130
|1 450
|150
|180
|1 050
|150
|150
|950
|150
|130
|1 300
|100
|180
|900
|100
|150
|800
|100
|130
|1 100
|50
|180
|700
|50
|150
Тарифов 1–25 из 49
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