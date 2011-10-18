Все интернет тарифы на ул Первомайская Верхн., д.35А
Найдено 32 тарифа от 1 интернет-провайдера
|Название, провайдер
|
Абонентская плата,
₽
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Макс.скорость,
Мб/с
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ТВ,
кол-во каналов
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Лучший 100 + ТВ 70 Wifire
акция
|480
|100
|100
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Лучший 100 Wifire
акция
|330
|100
|нет
|
Надолго 100 + ТВ 130 Wifire
акция
|560
|100
|130
|
Надолго 100 + ТВ 100 Wifire
акция
|440
|100
|100
|2 400
|300
|180
|2 000
|300
|150
|1 900
|300
|130
|1 450
|150
|180
|1 050
|150
|150
|950
|150
|130
|1 300
|100
|180
|900
|100
|150
|800
|100
|130
|1 100
|50
|180
|700
|50
|150
|600
|100
|130
|460
|50
|130
|455
|100
|70
|315
|50
|70
|420
|100
|нет
|280
|50
|нет
|670
|100
|130
|510
|50
|130
|520
|100
|70
|360
|50
|70
Тарифов 1–25 из 32
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