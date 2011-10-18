Все интернет тарифы на ул Студенческая, д.28к3
Найдено 115 тарифов от 2 интернет-провайдеров
|Название, провайдер
|
Абонентская плата,
₽
|
Макс.скорость,
Мб/с
|
ТВ,
кол-во каналов
|
Легкий переход 2в1 60 ОнЛайм
акция
|450
|60
|60
|
Легкий переход 2в1 50 ОнЛайм
акция
|390
|50
|60
|850
|100
|нет
|1 050
|100
|129
|500
|100
|140
|90
|200
|нет
|490
|30
|60
|540
|30
|140
|390
|30
|нет
|1 999
|1 000
|140
|1 299
|350
|140
|1 849
|1 000
|140
|1 349
|500
|140
|999
|350
|140
|1 899
|1 000
|нет
|1 199
|350
|нет
|1 699
|1 000
|нет
|1 199
|500
|нет
|849
|350
|нет
|1 699
|1 000
|140
|1 199
|500
|140
|849
|350
|140
|1 499
|1 000
|нет
|999
|500
|нет
|699
|350
|нет
Тарифов 1–25 из 115