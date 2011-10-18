Все интернет тарифы на ул Пионерская, д.16
Найдено 19 тарифов от 2 интернет-провайдеров
|Название, провайдер
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Абонентская плата,
₽
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Макс.скорость,
Мб/с
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ТВ,
кол-во каналов
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Полный комплект QWERTY
акция
|410
|60
|нет
|524
|30
|58
|750
|20
|нет
|575
|10
|нет
|450
|5
|нет
|1 400
|20
|нет
|1 250
|10
|нет
|150
|20
|нет
|50
|20
|нет
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Новый, Быстрый, Твой QWERTY
акция
|365
|100
|нет
|700
|100
|нет
|395
|30
|нет
|829
|100
|58
|729
|80
|58
|679
|60
|58
|579
|50
|58
|600
|80
|нет
|550
|60
|нет
|450
|50
|нет