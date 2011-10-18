Вход

Словарь банковских терминов и экономических понятий

Программе повышения финансовой грамотности населения посвящается…

Терминов: 2276

Поиск по словарю

Например, вклады

Категории банковских терминов

Банковские услуги частным лицам
Кредиты, Банковские карты, Вклады, Интернет-банкинг, Денежные переводы, Кредитные истории,
Услуги в конкретных банках
Сбербанк, Авангард, Райффайзенбанк, Национальный Банк «Траст»,
Банковская деятельность
Банк России, Структура банка, Персоны, Финансовые показатели банка, Законы,
Экономика
Экономические термины, Деньги,
Банковские услуги юрлицам
Кредитование, Пластиковые карты, РКО, Факторинг, Документарные операции и валютный контроль,
Инвестиции, страхование
Ценные бумаги, Деривативы, Forex, Коллективные инвестиции, Пенсионные фонды, Нефть, Страхование,
Инфраструктура финансовых рынков
Органы власти, Финансовые организации, Аудит, Рейтинговые компании, Зарубежная инфраструктура, Микрофинансирование,
Другие статьи и термины

Топ авторов

Новое в словаре

Мы активно наполняем Банковский словарь, но не можем уследить за всем сразу. Если вы не нашли описание какого-либо термина, отправьте нам предложение, и статья появится в Банковском словаре. Предложить

Популярные термины

  • Сбербанк Онлайн Ограниченный и расширенный доступ в систему «Сбербанк Онлайн». Преимущества онлайн-системы Сбербанка. Ограничения на проведение операций. 5052802
  • Рефинансирование кредита Понятие рефинансирования кредита. Рефинансирование кредита в другом банке — перекредитование. Особенности перекредитования кредитов в разных банках. 633770
  • Как проверить баланс карты Как узнать баланс карты через интернет-банкинг, СМС-информирование, банкомат, по телефону и в отделении банка. 583285
  • Кредитная история Кредитная история. Как узнать кредитную историю. Как проверить кредитную историю — исполнение заемщиком обязательств по кредитным договорам. 572933
  • Ключевая ставка Ключевая ставка. История изменения. 495162
  • Инфляция Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги в стране. Виды и причины. Ползучая и галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Основные индикаторы и показатели инфляции. 475649
  • Ипотека молодым Ипотека молодым – вид социальной ипотеки, рассчитанный на молодые семьи. Ипотечный кредит «Молодая семья» Сбербанка. Собственные ипотечные программы для молодых семей. 461687
  • Налогообложение вкладов Налогообложение вкладов физических лиц. Налогообложение вкладов как процентных доходов. Налоги по вкладам - рублевым и валютным. Расчет налога на вклады физических лиц. 431855
  • Реструктуризация долга Понятие реструктуризации долга. Пути реструктуризации долга по кредиту: изменение сроков, списание части долга. Реструктуризация долга государства. Реструктуризация кредиторской задолженности компаний. Реструктуризация задолженности по кредиту частного лица. 419161
  • Справка о доходах по форме банка Что такое справка о доходах по форме банка. Отличие справки о доходах по форме банка от формы 2-НДФЛ. Содержание справки. Другие способы подтверждения дохода заемщика. 416668

Вопрос — ответ

Ипотека Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
заместитель председателя правления
Задать вопрос Читать ответы
Микрофинансирование Андрей Бахвалов
Андрей Бахвалов
главный исполнительный директор компании «Домашние деньги»
Задать вопрос Читать ответы
Защита прав потребителей финансовых услуг Иван Гричук
Иван Гричук
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
Задать вопрос Читать ответы
Кредитные карты Сергей Картаев
Сергей Картаев
заместитель руководителя блока розничного бизнеса ОАО «МТС-Банк»
Задать вопрос Читать ответы
Банкротство банков Василий Кудяков
Василий Кудяков
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
Задать вопрос Читать ответы
Кредитные истории Олег Лагуткин
Олег Лагуткин
генеральный директор БКИ «Эквифакс»
Задать вопрос Читать ответы
Вклады Сергей Буланкин
Сергей Буланкин
вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
Задать вопрос Читать ответы

Банковский словарь

Банковский словарь предназначен для тех, кто хотел бы повысить свою финансовую грамотность. Это одновременно и энциклопедия понятий, раскрывающая основные банковские термины, и сборник инструкций, практических решений и советов для сотрудников и клиентов кредитных организаций.

В Словаре банковских терминов размещены статьи, посвященные услугам для физических и юридических лиц, есть разделы, знакомящие с основами инвестирования, внутренним устройством банков и финансовой системы, органами власти и инфраструктурой рынка, экономическими понятиями и терминами.

Для удобства читателей материалы размещены в форме глоссария банковских терминов. Банковские понятия разнесены по разделам. Помимо банковских определений глоссарий содержит словарь экономических понятий, с которыми неразрывно связаны основные банковские термины.

Приглашаем вас ознакомиться с основами банковской терминологии и принять участие в наполнении нашего ресурса.