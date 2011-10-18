Словарь банковских терминов и экономических понятий

Банковский словарь предназначен для тех, кто хотел бы повысить свою финансовую грамотность. Это одновременно и энциклопедия понятий, раскрывающая основные банковские термины, и сборник инструкций, практических решений и советов для сотрудников и клиентов кредитных организаций.
В Словаре банковских терминов размещены статьи, посвященные услугам для физических и юридических лиц, есть разделы, знакомящие с основами инвестирования, внутренним устройством банков и финансовой системы, органами власти и инфраструктурой рынка, экономическими понятиями и терминами.
Для удобства читателей материалы размещены в форме глоссария банковских терминов. Банковские понятия разнесены по разделам. Помимо банковских определений глоссарий содержит словарь экономических понятий, с которыми неразрывно связаны основные банковские термины.
Приглашаем вас ознакомиться с основами банковской терминологии и принять участие в наполнении нашего ресурса.