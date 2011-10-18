Ассоциация страховщиков жизни

Банки.ру

Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ) была создана в ноябре 2010 года как профессиональная организация, объединяющая страховщиков жизни в России. В настоящее время в АСЖ входит 19 компаний.

Президентом Ассоциации является Сергей Викторович Перелыгин, генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни».

С 2011 года АСЖ на постоянной основе издает отчет по отрасли, содержащий аналитическую информацию о рынке страхования жизни, включающую анализ его ключевых финансовых показателей и тенденций развития. Ассоциация тесно сотрудничает с другими общественными организациями, прежде всего, с Всероссийским Союзом Страховщиков, а также принимает активное участие во взаимодействии с регуляторами и органами власти, включая Минфин РФ и ФСФР РФ.

Цели организации:

- развитие рынка страхования жизни в России;

- повышение надежности и профессионализма всех участников рынка;

- развитие законодательства и регулирования рынка с целью повышения привлекательности услуг по страхованию жизни и возможности предложения новых современных страховых продуктов;

- популяризация страхования жизни и повышение страховой культуры населения.