Банки.ру

Банки.ру

Информационный портал Банки.ру был создан в 2005 году и сегодня является крупнейшим банковским сайтом России с посещаемостью свыше 4,5 млн уникальных посетителей в месяц. Основатели сайта – Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы. В число собственников входят также телеведущая Елена Ищеева, Алексей Пучков, Василий Чепцов. В 2010 году в число акционеров вошел инвестиционный фонд «Финам». В 2013 году миноритарную долю приобрел инвестиционный фонд Russia Partners Technologies.

В момент открытия сайт представлял собой базу данных по банковским вкладам – это был первый сервис в сети, позволяющий сравнить и подобрать наиболее интересные предложения. Следом добавились другие продуктовые разделы («Потребкредиты», «Ипотека», «Кредитные карты», «Расчетно-кассовое обслуживание»), рейтинги - «Народный» и «Служебный», «Горячие линии» банков, «Друзья банков» и другие.

Банки.ру – российский проект, не имеющий аналогов на Западе. Основная ценность сайта, по мнению его создателей, состоит в том, что он позволил наладить диалог между двумя разными аудиториями - представителями банков и их клиентами. Последние получили возможность напрямую обращаться с менеджерами банков, решать свои локальные проблемы, указывать на системные недостатки, предлагать идеи по улучшению банковских продуктов. С подачи Банки.ру в финансовом секторе был сформирован определенный тренд, который позже взяли на вооружение сами банки на своих корпоративных сайтах, а также некоторые конкуренты.

В 2011-2012 годах Банки.ру приобрел интернет-ресурсы Банки.ua (Украина) и Infobank.by (Белоруссия). В структуру компании также входит сайт Allbanks.ru (единый каталог банков СНГ).