Банковская карта «Яндекс.Деньги»

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Платежный сервис «Яндекс.Деньги» — первый из российских электронных сервисов платежей, приступивший к выпуску собственных банковских карт. Карты бывают пластиковые («Я.Кард») и виртуальные. Выпустить их может каждый пользователь сервиса, причем сразу несколько к одному счету. Баланс карты равен балансу кошелька.

«Яндекс.Деньги» выпускает карты платежной системы Mastercard. В 2012-2015 гг. эмитентом карт был Тинькофф Банк, в 2015 году сервис получил лицензию Mastercard и стал самостоятельно эмитровать карты World Mastercard. В сентябре 2018 года «Яндекс.Деньги» ввели cash back за оплату покупок, и теперь держатели смогут получать возврат в размере 5% в торговых точках и 1% в интернет-магазинах.

Пластик оснащен чипом и магнитной полосой и может быть использован для оплаты как в интернете, так и в обычных магазинах (в том числе бесконтактно), а также снятия наличных в банкоматах по всему миру. При этом средства списываются со счета пользователя в системе «Яндекс.Деньги».

Стоимость именной карты составляет 300 рублей за три года. Если заказать карту с доставкой курьером - 600 рублей. Заказать карту можно на сайте «Яндекс.Денег». Через несколько дней карта отправляется пользователю ценным письмом или курьером на указанный им адрес. Одновременно с этим ему на электронный адрес приходит почтовый идентификатор, посредством которого на сайте Почты России можно проверять, где находится карточка в данный момент. После того как пользователь получит карту, он должен ее активировать на сайте «Яндекс.Денег». Ссылка для активации находится в бумажном письме, которое придет вместе с картой.

Неименную карту можно получить в офисах «Яндекс.Денег» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. При активации карты со счета спишется 100 рублей. Также неименную карту можно купить за 200 рублей в партнерской сети сервиса - например, в салонах «Связной» по всей России.

Виртуальная карта выпускается бесплатно.

Чтобы стало возможным снимать деньги в банкоматах, необходимо к карте выпустить ПИН-код. Для этого нужно зайти в раздел «Карты Яндекс.Денег» и нажать на свою карточку (или кнопку «Настроить»). Откроется страница настроек — здесь можно ввести новый и изменить старый ПИН-код, выключить для карты платежи в интернете и выполнить другие операции.

Зачисляются деньги на счет банковской карты обычным переводом или просто пополнением счета в «Яндекс.Деньгах».

Следить за операциями по своему счету можно на сайте или в приложении сервиса, с помощью СМС-информирования, push-уведомлений или электронной почты.

На платежи действуют такие же лимиты, как и для платежей со счета пользователя в системе. Если карта именная и держатель прошел идентификацию, то бесплатно можно снять до 10 тыс. рублей в месяц. При оплате покупок комиссии нет. Неидентифицированные пользователи, а также держатели неименных карт платят за снятие наличных в банкомате 3% от суммы, минимум 100 рублей.

Картой можно расплачиваться с помощью Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay или приложением «Яндекс.Деньги» с поддержкой бесконтактных платежей через технологию HCE.

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