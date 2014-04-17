Бесплатное ведение счета для юридических лиц

Банки.ру

Как правило, банки берут за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) определенную месячную комиссию. Она может составлять от 200 рублей в банке «Уралсиб» и до 6,9 тыс. рублей в месяц за обслуживание счета клиента при предоставлении платежных поручений на бумажном носителе в Альфа-Банке.

В то же время есть банки, которые готовы вести расчетные счета клиентов бесплатно. Это в основном так называемые банки второго эшелона.

С экономической точки зрения бесплатное ведение счетов возможно. Компании, проводя расчеты через банк, держат на расчетном счете определенные остатки. В целом это может быть достаточно внушительная сумма. После обязательного резервирования кредитная организация эти средства либо размещает на межбанковском рынке, либо дает в кредит тем же предприятиям, нуждающимся в дополнительных оборотных средствах. В результате полученный процент позволяет банку окупить свои затраты и получить прибыль.

Кроме того, бесплатное ведение счетов может предлагаться активно развивающимися банками, которые таким образом наращивают клиентскую базу юридических лиц. При этом даже если ведение расчетного счета осуществляется бесплатно, то клиенты платят комиссии, например за исполнение платежных поручений, а также за операции с наличностью.

Ряд банков предлагают бесплатное обслуживание без использования системы удаленного доступа «Клиент — банк». Вместе с тем абсолютное большинство клиентов поздно или рано переходят на платное, но удобное дистанционное управление счетом.

Таким образом, для того чтобы выбрать банк с бесплатным ведением расчетного счета, необходимо учитывать размер комиссий при совершении операций. Тем не менее для бизнеса на стадии создания, когда операций мало и доход непредсказуем, такое предложение может быть выгодным, в особенности если удастся воспользоваться им как акцией в рамках маркетинговой кампании быстро развивающегося банка.

С 1 января 2014 года система страхования вкладов распространяется также и на остатки по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей. Сумма застрахованных средств такая же, как и у физических лиц, — 700 тыс. рублей.