Бюро кредитных историй (БКИ)

Банки.ру

Бюро кредитных историй (БКИ) — компания, оказывающая в соответствии с законодательством услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов. На рынке сейчас зарегистрировано 13 БКИ (по состоянию на 12.02.2019 г.), их реестр ведет Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Однако 95% историй сосредоточено в пяти крупнейших бюро. Лидеры этого рынка — Национальное бюро кредитных историй, «Эквифакс Кредит Сервисиз», «Объединенное Кредитное бюро» и «Кредитное бюро Русский Стандарт».

Вполне возможно, что БКИ скоро будут участвовать в создании реестра движимого залогового имущества. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов РФ. В случае его принятия можно будет узнать, находится ли в залоге у банка подержанный автомобиль, который вы собираетесь купить. А банки смогут избежать «множественного залога», когда компании закладывают по кредиту одно и то же имущество.

В соответствии с законодательством любой заемщик может ознакомиться со своей кредитной историей два раза в год бесплатно и неограниченное число раз за плату.

Для этого необходимо:

1) сделать запрос в ЦККИ и получить информацию в каких БКИ сформирована кредитная история. Это можно сделать через банк в котором вы брали кредит. В частности эта услуга может быть оказана в банке ВТБ любому обратившемуся.

2) обратиться в соответствующие бюро и получить кредитный отчет. Порядок обращения в бюро приведен на официальных сайтах соответствующих организаций (указаны выше).

Рекомендуется проверять свою кредитную историю, так как информация в ней является ключевой при принятии кредитных решений.

Бывает, что информация в БКИ поступает с опозданием, или даже может не соответствовать действительности. Например, вы закрыли кредит, а в БКИ он числится активным или были переданы просрочки которых на самом деле не было. Чтобы избежать отказа следует проверить кредитный отчет и обратиться и в БКИ и в банк, чтобы внесли исправление в кредитную историю.

Если в кредитном отчете вы увидели недостоверную информацию, а кредит нужен срочно, то предоставьте в банк помимо прочих документов кредитный отчет и документы, опровергающие негативную информацию в нем. В этом случае банк проведет более тщательный анализ документов и вероятность положительного решения существенно повысится.

Государственный реестр бюро кредитных историй

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