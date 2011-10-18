Депозит

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Депозит – это какие-либо ценности, активы, размещенные в специализированной организации.

Как правило, возникает вопрос отличия депозита от вклада. Дело в том, что в английском языке слова «вклад» нет вообще, и если клиент вносит что-либо, например в банк, то это будет называться депозитом. Однако в русском языке существование двух близких и часто заменяющих друг друга терминов привело к появлению различия их употребления и разделению по значениям. Вкладом принято называть только денежные средства, размещаемые в банке. А депозитом может быть что угодно, передаваемое на хранение, причем не только в банк. Так, перевод денежных средств таможне в обеспечение обязательств или куда-то еще - тоже депозит.

Таким образом, на депозит можно разместить драгоценные металлы, ценные бумаги, любые другие активы. Специализированное хранилище ценных бумаг так и называется – депозитарий.

Вклад в банк тоже является одним из видов депозита. То есть понятие «депозит» шире, чем термин «вклад».