Государственная программа субсидирования автокредитов

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Государственная программа субсидирования автокредитов (программа льготного автокредитования) была запущена в апреле 2009 года с целью стимулировать спрос на продукцию автомобильной промышленности. Суть программы: государство компенсирует банку, выдавшему автокредит, 2/3 ставки рефинансирования; процентная ставка для заемщика по льготному автокредиту рассчитывается как разница между действующей ставкой банка по кредиту и 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату выдачи займа.

Максимальная стоимость автомобиля по программе льготного автокредитования - 2009 не должна была превышать 600 тыс. рублей. Минимальный первоначальный взнос составлял 15%. Время выплаты кредита - не больше 36 месяцев.

В рамках программы субсидирования автокредитов можно было приобрести новые автомобили отечественных и иностранных марок, произведенные на территории России и включенные в утвержденный Министерством промышленности и торговли РФ перечень.

В госпрограмме льготного автокредитования участвовало более сотни кредитных организаций. Субсидированный автокредит можно было получить до 2011 года включительно. Субсидирование автокредитов в 2012 году было уже невозможно.

С июля 2013-го стартовала обновленная программа государственной поддержки льготного автокредитования, намерение участвовать в которой подтвердили 134 банка.

Главное отличие новой программы состояло в отсутствии фиксированного списка автомобилей. Можно было купить любую марку отечественного и иностранного производства, причем не только собранную в России. Увеличилась также максимальная стоимость машины — до 750 тыс. рублей. В программе участвовали автомобили с полной массой максимум 3,5 тонны, которые ранее не находились на регистрационном учете, не оформлялись на физическое лицо и были произведены не более одного года назад до даты выдачи кредита. Условия по кредиту остались прежними.

1 апреля 2015 года у заемщиков вновь появилась возможность получить автокредит по государственной программе. Срок ее действия был установлен до 31 декабря 2015 года. Как и ранее, проектом была предусмотрена компенсация процентов по кредитам населению для покупки автотранспорта.

В рамках «государственного автокредита» ссуда могла быть выдана в рублях на покупку новых автомобилей, произведенных в 2015 году, стоимостью не более 1 млн рублей и полной массой до 3,5 тонны. Первоначальный взнос клиента - не менее 30% от цены автомобиля, а максимальный срок действия кредитования – три года. Ставка субсидирования была привязана к ключевой ставке банка России (в январе 2015 года ее размер находился на уровне 14% годовых), и составила две трети от ее величины – 9,33 процентного пункта.

После продолжительных обсуждений программа государственного субсидирования автокредитов была продлена в 2016 году: сначала на первое полугодие, а затем и до конца года.

В рамках действующей госпрограммы кредиты предоставляются в рублях физическим лицам на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российской сборки 2017—2018 годов, стоимость которых не может превышать 1,45 млн рублей, а полная масса – 3,5 тонны. Минимальный первоначальный взнос заемщика был снижен до 20% от цены автомобиля, максимальный срок действия кредитования не изменился и составляет три года. Максимальная ставка по госпрограмме не может превышать разницу между ключевой ставкой Банка России, увеличенной на 10 процентных пунктов, и 2/3 размера ключевой ставки.

В 2018 году Правительством было принято решение об изменении формата госпрограммы. Теперь она не предполагает субсидирования ставки, а вместо этого заемщики, приобретающие свой первый автомобиль, и заемщики, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на скидку в размере 10% от стоимости автомобиля, которая может быть учтена при оплате первоначального взноса. При этом жители Дальневосточного федерального округа могут претендовать на скидку в размере 25%. В данном виде программа будет действовать до 2020 года.

В перечень транспортных средств, которые можно приобрести в рамках программы входят множество марок и моделей авто, в том числе автомобили Lada, часть модельного ряда Volkswagen, Ford, Toyota, Renault и другие.

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