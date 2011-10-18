Лесенка вкладов

Банки.ру

«Лесенка вкладов» («лестница вкладов») – схема краткосрочного вложения денежных средств во вклады с установленной периодичностью. Для организации «лесенки вкладов» необходимо открыть ряд депозитов с возможностью пополнения. Количество депозитов не установлено, обычно это четыре вклада с периодичностью окончания в три месяца. Часто банки ограничивают срок внесения пополнения, поэтому необходимо найти условия, позволяющие осуществить допвзнос не позднее чем за три месяца до окончания срока вклада.

Основная сумма размещается на первый депозит, по его окончании она переходит на второй депозит, который заканчивается через три месяца. В это же время открывается еще один депозит, который будет заканчиваться через три месяца после самого последнего вклада.

Такая система позволяет вкладчику оперативно отслеживать и фиксировать процентные ставки по сезонным предложениям банков, которые, как правило, предусматривают более привлекательные условия, чем депозиты из стандартной линейки.

Кроме того, достаточно часто при досрочном расторжении проценты по вкладу теряются в большом объеме. При использовании «лестницы вкладов» клиент может изъять часть денежных средств из оборота с наименьшими потерями.

Больший доход можно получить при размещении вкладов в банке, начисляющем бонус за пополнение вклада межбанковским переводом (например, в Тинькофф Банке). Начисление такого бонуса – явление редкое, но достаточно популярное среди вкладчиков. В таком случае понадобится два банка для получения максимальной доходности, в обоих должны быть низкие тарифы на осуществление межбанковских переводов. При использовании такой схемы в день закрытия вклада деньги необходимо отправить из основного банка во второй, а когда денежные средств поступят во второй банк, отправить их в первый банк на следующий вклад. Но нужно помнить, что межбанковский перевод может осуществляться 3–5 рабочих дней. Таким образом, при каждом таком переводе уплачивается небольшая комиссия за отправку денег в другой банк и начисляется бонус за пополнение следующего вклада (как правило, сумма бонуса будет значительно превышать сумму начисленной комиссии). Точно так же можно поступать и с процентами по вкладу, необязательно их сразу капитализировать на вклад, можно отправить их сначала в другой банк, а затем пополнить вклад и получить бонус.