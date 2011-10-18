Медведев Павел

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Медведев Павел Алексеевич, советник председателя Банка России Сергея Игнатьева, экс-депутат Госдумы, экономист.

Родился 13 августа 1940 года в Москве. Во время Великой отечественной войны оказался в оккупации в Мариуполе, куда вместе с родителями переехал вскоре после рождения. После окончания войны вернулся в Москву.

В 1962 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «математик», в 1965-м - аспирантуру мехмата МГУ, в 1967 году защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата физико-математических наук. В 1987-м стал доктором экономических наук.

В 1965 году устроился преподавателем кафедры математики в Военную инженерную академию им. Ф. Э. Дзержинского. В 1968-м перешел в МГУ в качестве старшего преподавателя кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета, где его впоследствии перевели на ставку доцента. В 1992 году Медведев получил там должность профессора, но позднее покинул университет, полностью сосредоточившись на политической деятельности.

В 1990 году Павел Алексеевич избрался народным депутатом РСФСР по Черемушкинскому избирательному округу Москвы от движения «Демократическая Россия». Возглавлял подкомиссию по делам банков в комиссии совета по бюджету, планам, налогам и ценам, был членом конституционной комиссии Верховного Совета. Участвовал в работе экспертного совета по экономическим вопросам при председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине, ставшем впоследствии президентом РФ. Выступил одним из авторов стратегии плавного поэтапного перехода к рынку, которая, по его мнению, позволила бы избежать шокового обвала экономики.

С сентября по декабрь 1993 года он - заместитель руководителя аналитического центра по социально-экономической политике администрации президента РФ, а также начальник отдела центра анализа, прогноза и выработки предложений по социальной политике.

В декабре 1993 года Павел Алексеевич был избран депутатом Госдумы первого созыва по Черемушкинскому избирательному округу Москвы. От этого округа он становился впоследствии депутатом еще три раза - в 1995, 1999 и в 2003 годах.

В Государственной думе первого созыва Медведев был членом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, а также председателем подкомитета по банковскому законодательству. В 1994 году избрался главой Московской городской организации движения «Выбор России», а впоследствии, в 1998-м, его председателем. Также с 1994 по 1996 год был членом партии «Демократический выбор России».

В Госдуме второго созыва входил в совет при правительстве России по вопросам банковской деятельности и Национальный банковский совет. Занимал пост председателя подкомитета по банковскому законодательству. В 1995 году вошел в состав фракции «Российские регионы». В 1996-м был назначен сопредседателем межведомственной рабочей группы по вопросам методического обеспечения банковского санирования при Центробанке.

В Госдуме третьего созыва Медведев занимал пост заместителя председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Был членом фракции «Отечество – Вся Россия». С 2002 года вошел в Национальный банковский совет от Государственной думы.

В Госдуме четвертого созыва стал первым заместителем председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. В 2005 году покинул партию «Выбор России» и вступил во фракцию «Единая Россия». Такое решение он принял после того, как президент Владимир Путин подписал закон о страховании банковских вкладов физическими лицами.

В 2007 году Медведев был избран депутатом Госдумы пятого созыва по списку партии «Единая Россия».

В 2011 году он не был включен «Единой Россией» в список участников предварительного голосования на выборах в Госдуму шестого созыва. О причинах отказа его не уведомили, после чего Медведев вышел из «Единой России».

C октября 2010 года по февраль 2012 года Павел Алексеевич - финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков.

С 13 февраля 2012 года Медведев – советник председателя Банка России Сергея Игнатьева.

За время работы в Госдуме он участвовал в разработке нескольких десятков законопроектов, к примеру законов «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об ипотечных ценных бумагах». Среди неутвержденных законов, в подготовке которых принимал участие Павел Алексеевич, – проект закона о банкротстве физических лиц.

Медведев - автор более ста научных трудов (таких, например, как «Основы теории конусов и систем линейных однородных неравенств», «Экономико-математические методы в реальном хозяйственном механизме», «Высшая математика. Теория вероятностей»), многих учебных пособий по высшей математике для студентов-экономистов.

Награжден орденом Почета (2001), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), медалью «Защитнику свободной России» (1996). В 2006 году получил почетный знак Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». В 2011 году указом президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ».

Медведев женат, у него две дочери - Татьяна (1964 года рождения) и Наталья (1968) и сын Дмитрий (1972).

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