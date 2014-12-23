Компания была основана в 2008 году как ООО «Магазин малого кредитования» и начинала свою деятельность в Ульяновске. Сегодня «Быстроденьги» – это крупная микрофинансовая компания и современная платформа для оказания финансовых услуг как дистанционно – с помощью предоплаченных карт, так и через широкую филиальную сеть, состоящую из 500 собственных офисов.
Численность сотрудников МФК составляет 3 тыс. человек. Компания входит в топ-100 лучших работодателей России по версии кадрового холдинга HeadHunter. Ежегодно с 2011 года получает звание «Привлекательный работодатель» по версии портала Superjob. Входит в Eqvanta — группу компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий, и находится под надзором центрального аппарата департамента микрофинансового рынка Банка России.
С 1 ноября 2013 года «Быстроденьги» являются полноправным членом саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).
По данным «Эксперт РА» за 2017 год, группа компаний Eqvanta возглавила рэнкинги МФО по объему выданных микрозаймов, в том числе оформленных онлайн.
RAEX (рейтинговое агентство «Эксперт РА») присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее действовал рейтинг надежности А++, также со стабильным прогнозом.
«Быстроденьги» предоставляют займы физическим лицам наличными или безналичным способом на сумму до 30 тыс. рублей на 30 дней и до 100 тыс. рублей сроком до 180 дней. Заем под залог ПТС предоставляется до 1 млн рублей.
Подать заявку клиенты могут на сайте организации, в мобильном приложении (App Store, Google Play) или по звонку на горячую линию. Погашение долга возможно через платежные терминалы, безналичным расчетом, в личном кабинете или мобильном приложении и в офисах компании.
В офисах «Быстроденьги» также представлен ряд дополнительных продуктов: различные виды страхования, юридические и медицинские консультации.
Комментарии 66
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, данные по Вашему договору на pr@bistrodengi.ru - попробуем разобраться в ситуации.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, данные по Вашему договору на pr@bistrodengi.ru - попробуем разобраться в ситуации.
7 декабря погасил его двумя платежами через киви-кошелек. Сначала оплатил 100 рублей, чтобы проверить что таким способом платежи успешно доходят, подождал, что они отобразятся в личном кабинете my.bistrodengi.ru. После того как они появились, оплатил оставшиеся 6200, после чего в личном кабинете стало написано "У Вас нет активных займов", то есть все успешно погашено. После этого брал еще один займ у вас (номер 90546955, он уже погашен) и при непогашенном предыдущем займе мне новый не должны были выдать, так как у вас допускается только один активный займ.
Но 20 декабря, спустя две недели, мне сообщают что займ 90442614 не погашен. Я пытаюсь выяснить в чем дело, по телефону поддержки клиентов 8-800-700-43-44 говорят что все погашено, в личном кабинете my.bistrodengi.ru тоже написано что все погашено, при этом параллельно от вас поступают звонки и смс с требованием погасить задолженность, да еще и с процентами за все время по текущий момент, по 2 процента в день.
В итоге я нашел в истории платежей киви-кошелька платежи на Быстроденьги от 7 декабря, там у платежа 6200 статус "ошибка" и эта сумма действительно почему-то вернулась обратно на киви-кошелек. Но если до вас платеж не дошел, то почему в личном кабинете my.bistrodengi.ru после платежа стало написано "У Вас нет активных займов"?
То есть вы сами проинформировали после платежа, что все в порядке, все погашено, и только спустя две недели сообщили что с этим платежом есть проблема.
За это время мне насчитали процентов, хотя я считал что все погашено, так как вы сами меня в начале дезинформировали, что все погашено, поэтому с этими процентами я не согласен, и готов оплатить не дошедший платеж, но без процентов, которые насчитали с момента этого платежа.
Я с этой ситуацией написал уже два обращения через ваш сайт, сделал кучу звонков к вам, в том числе в отдел по работе с просрочкой, операторы согласны что это ошибка со стороны компании и проценты нужно убрать и мое обращение будет рассмотрено. Но прошло еще почти две недели, а никакого внятного ответа от вас нет, при этом проценты продолжают считаться, по 2 процента в день, хотя они идут за время ожидания ответа от вас, потому что я уже давно мог заплатить тот не дошедший платеж, если бы разрешилась ситуация с процентами. Такое впечатление что вопрос специально затягивается, чтобы накрутить побольше процентов.
А если бы вы сообщили о не дошедшем платеже через год и стали бы требовать на 730 процентов больше? Это же абсурд.
Надеюсь мой комментарий здесь как-то поможет решить ситуацию и покажет как работает компания Быстроденьги.
Для урегулирования данной ситуации рекомендуем оплатить сумму основного долга и проценты за время пользования деньгами (6 200 рублей), платеж по которым не прошел через QIWI-кошелек 7 декабря 2015 года. После этого необходимо обратиться в офис компании с подтверждающими документами об оплате. Адреса ближайших офисов Вы можете найти на нашем сайте http://bistrodengi.ru/ или по телефону горячей линии 8 800 700 43 44.
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Не с чем вы там не разберетесь, бессовестная организация. Заявление от 16.12.2015 до сих пор не рассмотрено, что я только уже не слышал. и угрозы приезда выездной группы, пообещав устроить неудобство, нищебродом и мошенником называли, грозят в полицию заявление написать. Нелюди безбожные, не копейки вы больше не получите за то что делаете!!!
Добрый день! По дате заявления идентифицировать Вас как клиента не можем. Просьба сообщением на электронный ящик pr@bistrodengi.ru прислать номер договора, чтобы мы могли проанализировать ситуацию. В теме письма укажите, пожалуйста, "Сообщение на форуме Банки.ру".
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Просьба сообщением на электронный ящик pr@bistrodengi.ru прислать номер телефона, на который совершаются звонки. Попробуем разобраться в ситуации. В теме письма укажите, пожалуйста, "Сообщение на форуме Банки.ру".
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
По закону мы обязаны передавать данные только в одно БКИ и делаем это на постоянной основе с периодичностью 1 раз в 5 дней, сотрудничая с одним из крупнейших бюро. При этом для оценки заемщика используем как данные БКИ, так и собственные аналитики по клиентским историям внутри компании.
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Неужели нельзя хотя бы проверять данные, которые Вам дают Ваши клиенты? Где профессионализм??? Или лишь бы план выполнить???
Прошу разобраться в ситуации.
Добрый день!
Просьба сообщением на электронный ящик pr@bistrodengi.ru прислать номер телефона, на который совершаются звонки. Попробуем разобраться в ситуации. В теме письма укажите, пожалуйста, "Сообщение на форуме Банки.ру".
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Благодарим за Ваше обращение! Номер выведен из обзвона.
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
добрый день! Спасибо, что дополнительно отправили обращение по электронной почте. Мы приняли его в работу и предоставили обратную связь по sms. Сожалеем, что Вы столкнулись с финансовыми трудностями, и надеемся, что в ближайшее время сможете исполнить свои обязательства по договору.
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Прошу исключить мой номер телефона ( +7****286403) из своей базы данных на основании федерального закона РФ №152, мне досаждают звонки от сотрудников банка с их требованиями с разных номеров!
Я не являюсь вашим клиентом или поручителем вашего клиента.
Я не давал согласия на использование моих персональных данных, которыми вы пользуетесь при звонках мне. Я не давал согласия на использование моих персональных данных Г-ву Дмитрию Н-чу, о долгах которого Ваши сотрудники пытаются мне сообщить.
Убедительно прошу прежде чем обращаться ко мне с какими либо претензиями, требованиями или просьбами ознакомить сотрудников с некоторыми законами РФ, а именно:
Статья 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
Статья 183 п.2 Уголовного Кодекса РФ
Статья 857 п.3 Гражданского кодекса РФ
Статья 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Статья 168 Гражданского кодекса РФ
Статья 422 п.1 Гражданского кодекса РФ
Статья 438 Гражданского кодекса РФ
Статья 441 Гражданского кодекса РФ
Статья 445 Гражданского кодекса РФ
Статья 819 Гражданского кодекса РФ
Статья 846 п.1 Гражданского кодекса РФ
Статья 167 п.1 Гражданского кодекса РФ
Статья 167 п.2 Гражданского кодекса РФ
Статья 820 Гражданского кодекса РФ
Статья 807 Гражданского кодекса РФ
Статья 17 п.2 ЗоППД.
В случае продолжения звонков, буду вынужден писать жалобу службы регулирующие деятельность Вашей компании, а именно Роспотребнадзор, Центробанк, службу финансового омбудсмена, при необходимости в Прокуратуру.
Я искренне сочувствую Вашим не простым отношениями с некоторыми клиентам, но не имею желания ни выслушивать информацию о них, ни содействовать любой из сторон.
Надеюсь, что этого письма будет достаточно и мы не будем тратить время друг друг а на бесполезные разговоры.
С уважением, Ж-в Сергей С-ч
Просьба сообщением на электронный ящик pr@bistrodengi.ru прислать номер телефона, на который совершаются звонки, и ФИО заемщика. Попробуем разобраться в ситуации. В теме письма укажите, пожалуйста, "Сообщение на форуме Банки.ру".
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Указанный Вами номер телефона успешно выведен из обзвона. Приносим извинения за доставленные неудобства!
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
Прошу исключить мой номер телефона ( +7****025060) из своей базы данных на основании федерального закона РФ №152, мне досаждают звонки от сотрудников банка с их требованиями с разных номеров!
Я не являюсь и никогда не являлась вашим клиентом или поручителем вашего клиента.
Я не давала согласия на использование моих персональных данных, которыми вы пользуетесь при звонках мне. Я не давала согласия на использование моих персональных данных А-ой Анжелике Г-вне, о долгах которой Ваши сотрудники мне сообщают. Также, я не считаю правомерным то, что ваши сотрудники сообщают мне о санкциях, которые будут применены судебными приставами к Вашему клиенту и т.п.
В случае продолжения звонков, буду вынуждена писать жалобу службы регулирующие деятельность Вашей компании, а именно Роспотребнадзор, Центробанк и при необходимости в Прокуратуру.
Я искренне сочувствую Вашим непростым отношениями с некоторыми клиентам, но не имею желания ни выслушивать информацию о них, ни содействовать любой из сторон.
Надеюсь, что этого письма будет достаточно и мы не будем тратить время друг друг а на бесполезные разговоры. Копию данного письма направляю на адрес pr@bistrodengi.ru с указанием ФИО заемщика и моего номера телефона, на который поступают звонки.
Указанный Вами номер телефона успешно выведен из обзвона. Приносим извинения за доставленные неудобства!
С уважением к Вам,
группа компаний "Быстроденьги"
На мой телефон (+7***662144) приходит огромное количество звонков от вашей компании с выплатой долга некоего В-го В-на В-ча
Прошу исключить мой номер телефона ( +7***66-21-44) из своей базы данных на основании федерального закона РФ №152, мне поступают звонки от сотрудников банка с их требованиями с различных номеров!
Я не являюсь и никогда не являлась вашим клиентом или поручителем вашего клиента.
Я не давала согласия на использование моих персональных данных, которыми вы пользуетесь при звонках мне. Я не давала согласия на использование моих персональных данных В-му В-ну В-чу, о долгах которой Ваши сотрудники мне сообщают. Также, я не считаю правомерным то, что ваши сотрудники сообщают мне о санкциях, которые будут применены судебными приставами к Вашему клиенту и т.п.
В случае продолжения звонков, буду вынуждена писать жалобу службы регулирующие деятельность Вашей компании, а именно Роспотребнадзор, Центробанк и при необходимости в Прокуратуру.
Я искренне сочувствую Вашим непростым отношениями с некоторыми клиентам, но не имею желания ни выслушивать информацию о них, ни содействовать любой из сторон.
Надеюсь, что этого письма будет достаточно и мы не будем тратить время друг друга на бесполезные разговоры. Копия данного письма отправлена по адресу pr@bistrodengi.ru
Мы проверили указанный Вами номер — он отсутствуют в базе данных нашей компании. Часто «Быстроденьги» используют как обобщающий термин для всех МФО. Рекомендуем при звонке уточнить точное название микрофинансовой организации и уже непосредственно к ней обратиться с данным вопросом.
Огромная просьба исключить мой номер (сообщу в лс) из прозвонов.
Звонят по сотруднику который не работает у меня 3 месяца-оказывается он взял кредит и предоставил мой номер в качестве контактного(узнал об это вчера от ваших операторов)
Первый звонок был вчера-обьяснил- связи с сотрудником нет(Х-в Роман М-ч)
Но звонки идут дальше и приходится обьяснять снова и снова.
В противном случае, если звонки не прекращаться буду обращаться в орган кто выдал вам лизенцию.
Предоставленный Вами номер телефона успешно выведен из обзвона. Приносим извинения за доставленные неудобства!
С уважением к Вам,
МФК «Быстроденьги»
Сейчас звонили с телефона +7 (937) 270-10-51
И спрашивали тоже самое-проконтролируйте чтоб бы мне больше не звонили.
Время звонка 15:11 мск времени.
Когда номер выводится из обзвона, система обновляется до 00:00, т.е. звонки в течение дня могут поступать.
Если завтра звонки не прекратятся, дайте, пожалуйста, знать!
С уважением к Вам,
МФК «Быстроденьги»
Очень надеюсь что звонков не будет-устал обьяснять.
Уберите пожалуйста из обзвона 8(342)***-15-15
Х-в Роман М-ч работник, который не работаетуже 3 месяца.
Вчера номер был выведен из обзвона. Еще раз приносим извинения!
С уважением к Вам,
МФК «Быстроденьги»
Знакомая без моего ведома указала мой номер, когда брала кредит, я, естественно, своего согласия на это не давала ни ей, ни этой конторе.
Видимо, у неё случились финансовые проблемы и она просрочила платёж. Они начали мне названивать, не зная, что это и откуда (т.к. сама никогда с кредитами не сталкивалась), ответила им. Попросили передать информацию о том, что нужно оплатить срочно. Нашла её контакты, инфу передала, она попросила передать им её дополнительный номер, если они опять начнут мне названивать, что я и сделала. Но звонки не прекратились! Наоборот их стало больше! Не понимаю, почему нельзя звонить напрямую заёмщику? Зачем звонить мне, если я с человеком даже не общаюсь сейчас, причём звонить и требовать её к телефону?!
Сначала пыталась общаться культурно, но когда раз за разом игнорируют просьбу больше не звонить, то никакого терпения не хватает.
Придётся обращаться в вышестоящие органы в таком случае, раз уж звонки не прекращаются на мой личный номер, при этом я не давала согласия на обработку моих персональных данных. И даже, если я совсем сойду с ума, и решу взять кредит, то точно не в этой организации, т.к. уже поняла всю "компетентность" сотрудников.
Получили Ваше сообщение также на электронный ящик pr@bistrodengi.ru и передали в работу службы клиентского сервиса. Потребуется время для анализа сложившейся ситуации, после Вы получите обратную связь.
С уважением к Вам,
компания "Быстроденьги"
Когда номер выводится из обзвона, система обновляется до 00:00, т.е. звонки в течение дня могут поступать.
Если звонки не прекратятся, дайте, пожалуйста, знать по электронной почте!
С уважением к Вам,
МФК «Быстроденьги»
Просьба сообщением на электронный ящик pr@bistrodengi.ru прислать номер телефона, на который совершаются звонки. Попробуем разобраться в ситуации. В теме письма укажите, пожалуйста, «Сообщение на форуме Банки.ру».
С уважением к Вам,
микрофинансовая компания «Быстроденьги»
Прошу исключить номер телефона моего отца ( +7***50***29) из своей базы данных на основании федерального закона РФ №152, ему досаждают звонки от сотрудников банка с их требованиями с разных номеров!
Он не является и никогда не являлась вашим клиентом или поручителем вашего клиента.
Он не давал согласия на использование своих персональных данных, которыми вы пользуетесь при звонках ему. Он не давал согласия на использование своих персональных данных М-ой Сатияд Аб-вне, о долгах которой Ваши сотрудники ему сообщают. Также, я не считаю правомерным то, что ваши сотрудники сообщают ему о санкциях, которые будут применены судебными приставами к Вашему клиенту и т.п.
В случае продолжения звонков, буду вынужден писать жалобу в службы регулирующие деятельность Вашей компании, а именно Роспотребнадзор, Центробанк и при необходимости в Прокуратуру.
Я искренне сочувствую Вашим непростым отношениями с некоторыми клиентам, но не имею желания ни выслушивать информацию о них, ни содействовать любой из сторон.
Надеюсь, что этого письма будет достаточно и мы не будем тратить время друг друг а на бесполезные разговоры. Копию данного письма направляю на адрес pr@bistrodengi.ru с указанием ФИО заемщика и номера телефона моего отца, на который поступают звонки.
Рассмотрели Ваше обращение и предоставили ответ по электронной почте.
С уважением к Вам,
микрофинансовая компания «Быстроденьги»
Уважаемые Быстроденьги, получил ваш ответ и ответил вам в свою очередь. После моего обращения по почте и здесь(никуда больше я не обращался) моему отцу пришло СМС о том, что моё сообщение было рассмотрено, и просят вместе с паспортом и договором на телефон подойти в офис Быстроденьги. Скриншот я приложил в ответном письмом. Так же, звонки после моего обращения к вам прекратились. Но я полагаю это ненадолго, так как приходить с паспортом в МФК Быстроденьги уж точно не собираемся.
Просьба сообщением на электронный ящик pr@bistrodengi.ru прислать номер телефона, на который совершаются звонки. Попробуем разобраться в ситуации. В теме письма укажите, пожалуйста, «Сообщение на форуме Банки.ру».
С уважением к Вам,
микрофинансовая компания «Быстроденьги»
Да, на сегодняшний день у меня есть долг перед этой организацией, но это больше связано с потерей мной прежней работы, чем с желанием кого-то кинуть.
И тут начались звонки, угрозы. Я постарался объяснить ситуацию, но в компании своих клиентов слушать не хотят. И им уже всё равно, что клиент до этого приносил прибыль и что Сотрудничество с ним в дальнейшем может опять приносить дивиденды. Но... о лояльности в этой компании не знают и готовы распугать всех клиентов, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя отдать долг.
Повторюсь, что с этой ситуацией постараюсь разобраться, но сотрудничать с МФО Быстроденьги прекращу. И друзей отговорю.
Мы сожалеем, что у Вас возникла неприятная ситуация. Рекомендуем обратиться в ближайший офис с паспортом и написать соответствующее заявление. Обязательным условием является предоставление документов, подтверждающих произошедшую форс-мажорную ситуацию.
С уважением, микрофинансовая компания «Быстроденьги»
Ваш номер был выведен из обзвона.
Приносим извинения!
С уважением к Вам,
МФК «Быстроденьги»
В этой организации я брала заём не однократно , клиентом являюс 2 года. Всегда выплачивала заём вовремя и если не было возможности оплатить всегда оплачивала пролонгации. Сейчас у меня возникли проблемы потеряла прежнию работу , но совсем не давно устроилась на работу и естественно никаких выплат на новой работе я ещё не получала чтобы погасить задолженность. Займ просрочила на три дня , но когда поступали звонки я не отказывалась оплачивать и не отказываюсь , я должна я выплочу.Но сегодня начали поступать прямые угрозы если вы не выплатите сегодня весь заём то мы будем звонить работодателю и с ним решать вопрос, Но мой работодатель не является моим поручителям так же как и остальные, поэтому компания не имеет право звонить моему работодателю и просить погасить задолженность, для этого я специально обратилась к бесплатной консультации юриста и уточнила этот вопрос, У нас тоже есть защита прав .Что можно добиться звоня руководителю только увольнение сотрудника особенно того кто недавно работает ему не нужны все эти разборки так и получается копеечный рассчет , а сумма займа больше и что этим можно добится чтоб клиент вообще не оплачивал лишившись работы, а угрожать клиентам это вообще-то не законно и за это можно привлечь записывая разговоры.Мне кажется организации важнее вернуть свои деньги пойдя на встречу , но никак ни делать все для того чтоб он не вернул их.Звоня клиенту запугивают что даже слова не можешь подобрать и ответить просто .мы все живые люди и с каждым может случится подобная ситуация и деньги то берёшь не для развлечения а на серьезные вещи.
Сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией.
В случае, если Вы знаете, что не можете совершить платеж к обозначенной дате, можно оформить пролонгирование/продление займа. Скажите, пожалуйста, Вы пользовались такой услугой?
С уважением к Вам,
МФК «Быстроденьги»
Прошу исключить мой номер телефона ( +7****910401) из своей базы данных на основании федерального закона РФ №152, мне досаждают звонки от сотрудников банка с их требованиями с разных номеров!
Я не являюсь вашим клиентом или поручителем вашего клиента.
Я не давал согласия на использование моих персональных данных, которыми вы пользуетесь при звонках мне. Я не давал согласия на использование моих персональных данных П-ву Дмитрию О-чу, о долгах которого Ваши сотрудники пытаются мне сообщить.
Убедительно прошу прежде чем обращаться ко мне с какими либо претензиями, требованиями или просьбами ознакомить сотрудников с некоторыми законами РФ, а именно:
Статья 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
Статья 183 п.2 Уголовного Кодекса РФ
Статья 857 п.3 Гражданского кодекса РФ
Статья 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Статья 168 Гражданского кодекса РФ
Статья 422 п.1 Гражданского кодекса РФ
Статья 438 Гражданского кодекса РФ
Статья 441 Гражданского кодекса РФ
Статья 445 Гражданского кодекса РФ
Статья 819 Гражданского кодекса РФ
Статья 846 п.1 Гражданского кодекса РФ
Статья 167 п.1 Гражданского кодекса РФ
Статья 167 п.2 Гражданского кодекса РФ
Статья 820 Гражданского кодекса РФ
Статья 807 Гражданского кодекса РФ
Статья 17 п.2 ЗоППД.
В случае продолжения звонков, буду вынужден писать жалобу службы регулирующие деятельность Вашей компании, а именно Роспотребнадзор, Центробанк, службу финансового омбудсмена, при необходимости в Прокуратуру.
Я искренне сочувствую Вашим не простым отношениями с некоторыми клиентам, но не имею желания ни выслушивать информацию о них, ни содействовать любой из сторон.
Надеюсь, что этого письма будет достаточно и мы не будем тратить время друг друг а на бесполезные разговоры.
С уважением, К-в Роман Е-ч