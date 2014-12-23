Микрофинансовая компания «Быстроденьги»

Банки.ру

Компания была основана в 2008 году как ООО «Магазин малого кредитования» и начинала свою деятельность в Ульяновске. Сегодня «Быстроденьги» – это крупная микрофинансовая компания и современная платформа для оказания финансовых услуг как дистанционно – с помощью предоплаченных карт, так и через широкую филиальную сеть, состоящую из 500 собственных офисов.

Численность сотрудников МФК составляет 3 тыс. человек. Компания входит в топ-100 лучших работодателей России по версии кадрового холдинга HeadHunter. Ежегодно с 2011 года получает звание «Привлекательный работодатель» по версии портала Superjob. Входит в Eqvanta — группу компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий, и находится под надзором центрального аппарата департамента микрофинансового рынка Банка России.

С 1 ноября 2013 года «Быстроденьги» являются полноправным членом саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).

По данным «Эксперт РА» за 2017 год, группа компаний Eqvanta возглавила рэнкинги МФО по объему выданных микрозаймов, в том числе оформленных онлайн.

RAEX (рейтинговое агентство «Эксперт РА») присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее действовал рейтинг надежности А++, также со стабильным прогнозом.

«Быстроденьги» предоставляют займы физическим лицам наличными или безналичным способом на сумму до 30 тыс. рублей на 30 дней и до 100 тыс. рублей сроком до 180 дней. Заем под залог ПТС предоставляется до 1 млн рублей.

Подать заявку клиенты могут на сайте организации, в мобильном приложении (App Store, Google Play) или по звонку на горячую линию. Погашение долга возможно через платежные терминалы, безналичным расчетом, в личном кабинете или мобильном приложении и в офисах компании.

В офисах «Быстроденьги» также представлен ряд дополнительных продуктов: различные виды страхования, юридические и медицинские консультации.