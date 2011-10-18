Обязательные экономические нормативы НДКО

Банки.ру

Небанковские кредитные организации, выполняющие депозитно-кредитные операции (НДКО), обязаны соблюдать следующие экономические нормативы:

–Н1 (достаточность собственных средств) в размере не менее 15%;

– Н3 (текущая ликвидность) в размере не менее от 40% суммы ликвидных активов от суммы обязательств до востребования и сроком востребования в ближайшие 30 дней;

–Н4 (долгосрочная ликвидность) в размере не более 120% совокупной суммы выданных кредитов сроком погашения свыше года от суммы капитала НДКО и обязательств НДКО со сроком погашения свыше года;

–Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков) в размере 25% от величины собственных средств НДКО;

–Н7 (максимальный размер совокупной суммы крупных кредитных рисков) в размере 800% от величины собственных средств НДКО;

–Н10 (максимальный размер кредитов и займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу) в размере 2% величины собственных средств НДКО;

–Н10.1 (совокупная величина кредитов и займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу) в размере 3% величины собственных средств НДКО;

–Н12 (использование собственных средств НДКО для приобретения долей других юридических лиц) в размере не более 25% от величины капитала НДКО;

–Н12.1 (максимальный размер собственных средств НДКО, инвестируемых на приобретение долей одного юридического лица) в размере не более 10% от величины собственных средств НДКО;

–Н13 (норматив риска собственных вексельных обязательств) в размере не более 100% величины собственных вексельных обязательств от величины собственных средств НДКО.