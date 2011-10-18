В каких случаях банк требует досрочно погасить кредит

Банки.ру

Согласно федеральному закону о потребительском кредите, существует несколько причин, по которым банк вправе потребовать досрочного погашения кредита:

1. Клиент не выполнил условия по обязательному страхованию.

Если по договору потребительского кредитования заемщик обязан заключить договор страхования и не исполняет это обязательство в 30-дневный срок, банк вправе потребовать досрочного расторжения договора и погашения всей суммы кредита. Уведомить об этом клиента он должен в письменной форме. При этом срок возврата кредита не может составлять менее 30 календарных дней с момента отправки соответствующего уведомления.

2. Клиент нарушил условия целевого использования кредита.

Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита или отказаться от дальнейшего кредитования по договору, если заемщик нарушил условия целевого использования заемных средств.

3. Клиент нарушил условия возврата задолженности по кредиту.

Если общее количество дней просрочки превысит 60 календарных дней за последние 180 дней, банк вправе потребовать досрочного расторжения договора и погашения всей суммы кредита. Уведомить клиента об этом кредитор обязан любым способом, указанным в договоре. Срок возврата полной суммы займа не может быть установлен менее чем 30 календарных дней с момента направления соответствующего уведомления.

Если кредитный договор заключается на срок менее 60 дней, то максимальная продолжительность просрочки составит 10 дней. Минимальный срок возврата задолженности не может быть установлен менее 10 дней с момента направления соответствующего уведомления.