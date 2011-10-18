Вклад мультивалютный

Банки.ру

Мультивалютный вклад позволяет клиентам одновременно хранить деньги в различных валютах (обычно в рублях, долларах и евро).

Наибольшим спросом такие депозиты пользуются при резких колебаниях курса рубля к доллару и евро. Считается, что одно из ключевых преимуществ мультивалютного депозита — возможность безналичной конвертации средств в рамках вклада без ограничений и без потери доходности. За конвертацию банки, как правило, не взимают комиссии, но ставки по таким вкладам ниже, чем по обычным депозитам. Во многих кредитных организациях можно переводить средства из одной валюты в другую в рамках мультивалютного вклада с помощью интернет-банкинга.

Вкладчикам, которые не стремятся заработать на курсовой разнице, а хотят просто уберечь свои деньги от курсовых рисков, банкиры рекомендуют открыть несколько вкладов в различных валютах — доход по таким депозитам будет выше.

Мультивалютные вклады есть в продуктовой линейке банков "Авангард", "Восточный", Райффайзенбанка и др.

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Надежность мультивалютных вкладов