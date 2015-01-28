Вклад сезонный

Банки.ру

Сезонные вклады — срочные депозиты, введение которых банки приурочивают к началу нового времени года. Такие продукты призваны подстегнуть спрос населения на депозиты. Сезонные вклады открываются обычно без права пролонгации и отличаются повышенными ставками. Ранее некоторые банки предлагали подарки вкладчикам при открытии подобных депозитов – от сувенирной продукции данной кредитной организации до инвестиционных золотых монет. Сейчас подарочные акции встречаются крайне редко. Особенно выгодными условия по сезонным вкладам были в 2008—2009 годах, когда банки активно привлекали средства населения.

Среди крупных банков сезонные депозиты предлагают Газпромбанк, банк "Россия", банк "Зенит" и др.

Рейтинг сезонных вкладов :

Рейтинг сезонных вкладов в рублях в банках Москвы (25.03.2015)

Рейтинг зимних сезонных вкладов в рублях в банках Москвы (28.01.2015)

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