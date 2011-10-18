Вклад

Банки.ру

Вклад (депозит) — сумма средств, которую банк принимает от клиента на определенный или неопределенный срок. Согласно Гражданскому кодексу, банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Также гражданин имеет право в любой момент забрать средства из банка. Отказать в открытии вклада частному лицу российский банк может при условии предоставления гражданином ложных сведений о себе, а также если человек подозревается в нарушении закона о легализации средств, полученных преступным путем (115-ФЗ). Для заключения договора об открытии вклада достаточно предъявить паспорт. Максимальная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Иными словами, государство обязуется выплатить эти деньги гражданину в случае отзыва лицензии у банка.

Банки предлагают гражданам вклады до востребования (на неопределенный срок) и срочные депозиты (договором предусмотрен срок, на который банк принимает у вкладчика средства). Самые распространенные вклады — это срочные депозиты в рублях, долларах и евро. Некоторые банки предлагают открыть вклады в менее распространенных валютах: японских иенах, швейцарских франках, британских фунтах и т. д. Также существуют мультивалютные вклады.

При сравнении вкладов (при прочих равных условиях — одинаковом сроке, валюте и суммы вклада) необходимо обращать внимание не только на процентную ставку, но и на режим выплаты процентов: периодичность (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока) и направление выплаты (на текущий счет или причисление к сумме вклада). При переводе процентов на текущий счет, вкладчик, сразу после поступления очередных процентов на счет, вправе ими свободно распоряжаться. Если проценты причислить к сумме вклада, то увеличится остаток на депозитном счете — а значит, и последующие выплаты процентов будут рассчитываться с немного увеличенной суммы.

Сервисы :

Поиск по вкладам Калькулятор доходности вкладов

Материалы по теме:

Вклады: ждать ли нового ставкопада

Рост вкладов россиян в банках компенсировал январское снижение

Доходность по вкладам продолжит падение

Россияне накопили почти 30 трлн рублей

Россияне стали осторожнее открывать вклады

Праздник уже заканчивается: банки отрезвят вкладчиков

Что ждет вкладчиков в 2018 году

Ставки по вкладам приблизятся к инфляции

Форум :

Вклады