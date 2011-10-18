Запрет на прием вкладов

Банки.ру

Запрет на прием вкладов – вводится ЦБ в случае неисполнения банком в срок предписаний регулятора об устранении нарушений, а также если банк нарушает требования системы страхования вкладов. Запрет на прием вкладов считается очень жесткой санкцией, и нередко за ним следует отзыв лицензии у банка.

Согласно закону «О Центральном банке» регулятор обязан запретить принимать вклады банку, который перестал соответствовать требованиям ССВ по таким финансовым показателям, как рентабельность активов, рентабельность капитала и ряду других. Однако в кризис многие банки, даже входящие в топ-30, нарушили эти требования из-за необходимости формировать резервы в повышенном объеме. В связи с чем в 2009 году был принят закон, отменивший для ЦБ обязанность вводить запрет на прием вкладов для банков, нарушающих установленные требования, на период с 28 сентября 2009 года до 31 декабря 2010 года. Впрочем, к концу 2010-го многие кредитные организации не смогли выйти на показатели, которые бы позволяли продолжать работать на рынке частных депозитов. Поэтому был принят закон, продливший действие моратория до июля 2011 года.