Средний доход американских домохозяйств в 2016 году составил 59,039 тыс. долларов, что стало новым историческим рекордом. Об этом со ссылкой на доклад Бюро переписей США сообщает The Washington Post.

Предыдущий рекорд был установлен еще в прошлом веке: в 1999 году средний доход домохозяйств был зафиксирован на уровне 58,665 тыс. долларов. Рост этого показателя за год составил 3,2%, в 2015 году средний доход домохозяйств равнялся 57,230 тыс. долларов.

Анализ этнических групп показал, что наибольший доход с большим отрывом получили американцы азиатского происхождения. В 2016 году средний доход семьи у них составил более 81 тыс. долларов. Они же показали самый впечатляющий рост доходов — почти на 16 тыс. долларов от уровня 1996 года. Доход семей чернокожих американцев не преодолел уровня, достигнутого в прошлом веке. В 1996 году они получили в среднем 35,8 тыс. долларов, в 1999 году — 41,4 тыс. долларов, в 2016-м — 39,5 тыс. долларов.

Семьи белых американцев по уровню дохода оказались на втором месте: их доход за 2016 год в среднем составил 65 тыс. долларов (в 1996 году — 59,1 тыс. долларов). Домохозяйства латиноамериканцев получили в среднем в прошлом году 47,6 тыс. долларов, при том что в 1996-м их средний доход составил почти 38 тыс. долларов.

По мнению экспертов бюро, средний доход вырос из-за того, что в 2016 году многие американцы нашли работу на полный рабочий день или перешли на более высокооплачиваемую работу. Для полной уверенности в том, что рост доходов среднего класса возобновился после длительного перерыва, предупредило бюро, необходимо понаблюдать еще два-три года, поскольку в 2014 году методика расчета этого показателя изменилась. Тем не менее авторы доклада считают, что рост доходов среднего класса в 2014—2016 годах был «значительным», в эти два года доходы росли самыми быстрыми темпами с 1960-х годов.

Снижение доходов домохозяйств или отсутствие заметного роста аналитики называли одной из важных причин появления запроса на перемены, который почувствовал в ходе президентской кампании Дональд Трамп. После экономического кризиса 2008—2009 годов в США происходило размывание традиционного среднего класса, доходы домохозяйств снижались или в лучшем случае не росли. Например, во Флориде в 2013 году средний доход был на 13,7% ниже, чем в предкризисном 2007 году.