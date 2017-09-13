Низкий курс национальной валюты является фактором роста экономики, заявил на пресс-брифинге бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Набиуллина (глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Прим. ред.) виновата в том, что она держит высокую ставку. Это одна из причин, почему бизнес у нас не развивается. Отсюда идет и высокий рубль, который тоже сдерживает развитие... Это аксиома мировая, спросите это в любой стране: низкая национальная валюта — рост экономики. Трамп заявлял, что он должен первой задачей снизить курс доллара, который завышен, китайцы боролись за низкий курс юаня, потому что это выход на экспорт, но это и конкурентность на внутреннем рынке по сравнению с импортом», — сказал он.

«У нашего Центрального банка написано: низкая инфляция — главный KPI. С этой точки зрения она (глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Прим. ред.) выполняет великолепно свою работу. Она доведет до минуса, до дефляции», — подвел итог Титов, подчеркнув, что Столыпинский клуб предлагает изменить мандат Банка России.