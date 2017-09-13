Российская экономика сумела преодолеть спад, несмотря на имеющиеся ограничения, и стала менее зависима от внешних шоков. Об этом заявил премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании с депутатами-единороссами по теме подготовки бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

«Сейчас проект бюджета уже практически подготовлен», — сказал глава Кабмина, отметив, что ключевые параметры бюджета были подтверждены на совещании во вторник. «Как и просили коллеги из Госдумы, 29 сентября документ будет внесен в Государственную думу», — добавил председатель правительства.

Медведев подчеркнул, что «бюджет — это всегда баланс между нашим желанием как можно больше инвестировать в развитие и нашими реальными текущими экономическими возможностями». Он отметил, что в последние годы власти концентрировались на создании новых точек роста, такая политика «в целом приносит результаты». «Даже несмотря на то, что наша страна продолжает жить в ситуации, связанной с ограничениями — я имею в виду и финансовые ограничения, и санкционное давление, — мы совместными усилиями смогли преодолеть спад, наша экономика стала менее зависима от внешних шоков, и уже в первом полугодии наметился рост ВВП», — сказал Медведев.

«Даже такой рост (на уровне 1—2%) позволяет нам эффективнее решать важнейшие социальные задачи по пособиям, пенсиям, выплатам, строительству новых социальных объектов», — отметил премьер. Кроме того, он заключил, что рекордно низкая инфляция «позволяет лучше планировать расходы».

По словам Медведева, структура поступлений в бюджет меняется в сторону доходов, которые не связаны с продажей сырья, что тоже является хорошим стабилизационным принципом, на котором базируются подходы правительства к новому бюджетному циклу.

По словам премьера, как для правительства, так и для «Единой России» и парламента в целом «исключительно важным является выполнение социальных обязательств». На мероприятии в среду будут обсуждаться в том числе предложения об увеличении финансирования здравоохранения, образования и некоторых других отраслей, сказал Медведев. «Знаю также, что «Единая Россия» считает важным выделить дополнительные средства для повышения заработных плат для бюджетников. Мы обсудим и финансирование регионов на выполнение «майских указов» президента; есть предложения по увеличению инвестиций в области культуры и туризма, исключительно важным направлением является финансирование сельского хозяйства», — перечислил премьер, упомянув также реализацию партийного проекта развития городской среды, который получил поддержку президента и правительства.