Объем подлежащих списанию долгов жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками, по предварительным оценкам, составляет 5—7 млрд рублей, сказал RNS министр экономического развития Крыма Андрей Мельников после заседания программного комитета IV Ялтинского международного экономического форума.

Ранее в среду Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект, регламентирующий порядок списания кредитов, взятых в украинских банках. «Первоначальная оценка: под действие этого закона, под списание попадет сумма от 5 до 7 миллиардов рублей», — сказал он, уточнив, что речь идет о задолженности физических лиц. Аналогичной оценкой для юридических лиц Мельников не располагает.

По его словам, принятый в первом чтении законопроект распространяет свое действие на всех физических лиц и на часть юридических. «Будут еще подготовлены поправки, которые до конца сделают эту систему в рамках второго чтения», — подвел итог министр экономического развития Крыма.

Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект о списании украинских кредитов Государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект, регламентирующий порядок списания кредитов, взятых в банках Украины.

В середине августа глава Крыма Сергей Аксенов подписал основную редакцию законопроекта, который освобождает физических и юридических лиц от погашения долгов украинским банкам, если их долг не превышает 5 млн рублей.

Законопроектом «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков» также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей. «Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20%», — уточнял тогда Мельников.

Документ разработан Минэкономразвития Крыма совместно с Государственным советом и Министерством финансов Крыма, а также с учетом замечаний главного государственного правового управления администрации президента РФ.