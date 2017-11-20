Лидером по росту зарплат в этом году стала сфера научных исследований и разработок

Лидером по росту заработных плат в этом году стала сфера научных исследований и разработок — доходы в ней выросли в январе – августе 2017 года на 11,4%. Это более чем вдвое опережает темпы роста номинальных заработных плат в целом по России (5%), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В лидерах роста также сотрудники предприятий финансовой и страховой деятельности — 9,3%, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства — 8,8%, добычи полезных ископаемых — 8,1%. Таким образом, темпы прироста зарплат в науке превысили динамику в финансовой сфере.

По данным НИУ ВШЭ, который проанализировал статистику Росстата, в прошлом году общий уровень зарплат в сфере научных исследований в зависимости от специальности колебался в пределах 48—62 тыс. рублей. Экспертные оценки еще выше. По словам HR-специалистов, уровень доходов в этой отрасли — 70—300 тыс. рублей.

«Научные сотрудники, в зависимости от компании и функционала, получают разный доход, но этот уровень, действительно, вырос. В инновационной отрасли или робототехнике, которая сейчас очень популярна, может быть очень сильный разрыв по зарплате, так как раньше не было таких специалистов», — сообщила газете генеральный директор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в России численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составляет 722,3 тыс. человек, или немногим более 1% занятого населения страны. На протяжении многих лет кадровый потенциал российской науки неуклонно сокращался, но в последнее время этот процесс стабилизировался, и спрос на таких сотрудников начал расти.